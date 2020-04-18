中央選舉委員會17日下午宣布高雄市長韓國瑜罷免案通過、將於6月6日投票，罷韓團體接獲消息氣勢大振，傍晚旋即卸下「光復高雄」總部桃紅色大招牌，不但換上投票字樣，還搭上高空吊車示意蓋章、呼籲民眾投下罷免票。

而港媒中評社指出，罷韓團體在罷免時間公布後的一個小時內就積極推出多項網路文宣，數量驚人，顯示罷韓的準備何等充足；反觀國民黨，「卻連應戰的主軸都沒拿出來」，雙方猶如天壤之別。

儘管國民黨目前內部仍分為「鴿派」與「鷹派」兩股勢力，鴿派認為應該默默做好市政，讓市民做最後的決定，而鷹派則是認為要正面對決，衝出反對票來制衡罷韓。

韓國瑜一開始低調拚市政，但在罷韓第二階段過後，鷹派開始行動，提出反罷免的「法律戰」，而這個作戰卻遭到行政法院快速的駁回，儘管律師強調會繼續抗告，但實際情況並不樂觀，這次的駁回對於韓國瑜已經造成了重傷。

如今，韓國瑜對於罷免案仍在單打獨鬥，國民黨中央要如何協助韓國瑜的政策也不明確，從現在起到6月6日這段期間，韓國瑜將會舉步維艱，國民黨將會在何時出手、如何出手，恐怕將會是韓國瑜命運的關鍵。

(中時電子報)