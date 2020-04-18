由大陸國家測繪地理信息局直屬單位--國家基礎地理信息中心建設並運營的國家地理信息公共服務平台「天地圖」，是大陸官方網路化地理信息共享與服務門戶，大陸數位地圖領域權威。據多維新聞報導，近日，有大陸網友發現天地圖更新了地圖信息，不經意間披露了大陸官方主張的最新國界，尤其是藏南爭議區。

通常來說，數位地圖可以疊加不同的圖層，以便於用戶使用，比如最常用的行政區、地形、實時交通等。據瞭解，天地圖底層的大陸國界是基於1989年版國界，在那以後大陸先後與俄羅斯及中亞各國解決了邊界問題但都未反映到地圖中，實際上大陸現在使用的很多地圖也是基於這一國界。

然而，最近有網友發現，天地圖似乎更新了縣一級的地理信息，在天地圖中搜索一些邊境地圖縣會別有洞天。一些縣的縣界明顯超越了紅色的1989年版國界，尤其是西藏地區與不丹、印度接壤的地區。

中國西藏與印度、不丹接壤的縣從東到西分別是：林芝市察隅縣、墨脫縣，山南市錯那縣、洛扎縣，日喀則市康馬縣、亞東縣。其中察隅、墨脫、錯那三縣被麥克馬洪線一分為二，北區為中國控制區，南部屬印度控制區即藏南。山南市隆子縣理論上並不與印度接壤，但麥克馬洪線由西南到東北穿過該縣，西部為中國控制區，東部為印度控制區。因而，所謂的藏南地區，即由林芝市察隅縣、墨脫縣與山南市隆子縣、錯那縣的一部分組成。

從天地圖來看，察隅縣南部邊界大致與1989年邊界一致，墨脫縣南部則向北收縮了一部分，錯那縣南部邊界也大致與1989年邊界重合，至於隆子縣按照中國主張邊界根本就不與印度接壤。

山南市錯那縣不僅與印度交界也與不丹接壤，中國不丹邊界爭議區墨拉薩丁就位於錯那縣境內——麥克馬洪線以南。墨拉薩丁原屬於西藏，由達旺寺負責管理，1949年印度與不丹簽訂《永久和平與友好協議》將墨拉薩丁轉讓給不丹。在最新的天地圖中，錯那縣在墨拉薩丁地區的邊界位於1989年版國界線以南。

中不邊界爭議區白玉地區位於山南市洛扎縣境內，由東西兩塊組成。從天地圖洛扎縣南部邊界來看，東部爭議地區縣界位於1989年版國界以北，西部爭議地區縣界則位於1989年版國界以南，似乎有以小換大的意識，中不是否就此達成默契不得而知。

中不邊界西部爭議區主要位於日喀則市亞東縣境內，2017年中印鬧的沸沸揚揚的洞朗對峙就發生於亞東縣南部的洞朗地區，實際上是中國與不丹之間的邊界爭議區，與印度毫無關係。在最新的天地圖上，亞東縣邊界與1989年版國界完美重合，並未發生變化。

除了西藏外，新疆喀什地區塔什庫爾乾縣邊界也發生了變化，西北部相較1989年版國界多出了一部分。這多出的部分即是根據大陸與塔吉克斯坦邊界協定，2011年劃歸大陸的薩雷闊勒嶺以東1,158平方公里。

天地圖在更新縣一級邊界的同時，省市一級似乎仍然沿用1989年版國界，西藏及下屬的林芝市、山南市的省界、市界都未發生變化。當然也有例外，比如黑龍江省界反映了中俄劃界的成果，撫遠市東部的黑瞎子島被省界一分為二，東部屬於俄羅斯，西部屬於中國，但佳木斯市及撫遠市的邊界都將整個黑瞎子島劃歸中國。

此外，2016年山南市發佈的十三五規劃中，還官披了山南市藏南地區面積——山南地區國土總面積79,253.53平方公里，其中印佔區面積31,329.59平方公里，並且還在規劃圖上注明。更為特別的是，規劃圖上標注的不是傳統的「印度控制區」而是「印佔區」，在山南市政府官網「山南概況」中也赫然注明——山南市總面積7.93萬平方公里（含印控區3.13萬平方公里）。

一個「控」字，一個「佔」字，並非簡單的文字遊戲；在官方簡介中注明「印佔區」面積，直面問題而非避而不談，也算是進步，更何況不直面問題何談解決問題。

(中時 )