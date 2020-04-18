花蓮一名36歲的賴姓男子因毒品案遭通緝，昨天晚間在台鐵花蓮站附近，剛好碰上警方臨檢，心虛的他加速逃逸，警方馬上追捕，最後賴男鑽進死巷子無路可退，不禁不乖乖就範，還狂踩油門倒車衝撞警車，造成警車車頭嚴重毀損，好在支援警力隨後立即抵達現場，將賴男拉下車上銬逮捕。

17日晚間7點左右，賴男開著一台開著黑色賓士E320行經台鐵花蓮站附近時，於他行車不穩，疑似酒駕，警網鳴笛攔檢，賓士卻加速逃逸，警方則在後方直追捕約5公里，一路從花蓮市跟到吉安鄉，最後賴男因鑽進北昌二街8巷的死巷子無路可逃，竟倒車衝撞警車，導致警車安全氣囊爆開，車頭全爛、玻璃炸裂。

所幸支援警力急時抵達，立即上前拉開車門，將賴男揪下車壓制逮捕，經查才發現賴男竟是毒品通緝犯。由於警方懷疑賴男涉嫌毒駕，後續將抽血、驗尿調查釐清。

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(中時電子報)