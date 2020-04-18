新冠肺炎疫情爆發後，儘管世界衛生組織(WHO)已正名其應稱「新冠肺炎」，但蔡政府至今仍堅持稱為「武漢肺炎」。台北市議員羅智強昨(17)日在台北市議會就此質詢台北市長柯文哲，柯公開回應WHO已規定，就不要故意講武漢肺炎。對此，羅在臉書稱讚柯有勇氣說真話，不怕網紅、1450批評，「我為他喝采」。

羅智強今在臉書發文表示，這一年多的市議員任期，讓他對柯文哲有很多改觀，雖然柯講話仍常白目，但也不時展現政治人物少見的直率與勇敢；他昨在議會質詢柯，應稱「新冠肺炎」或「武漢肺炎」， 原以為柯不敢逆反當前仇中風向，沒想到柯卻說，以後不要再說武漢肺炎。羅智強稱讚柯並非不知「那群舔朝廷網紅、名嘴，和1450的威力」，但仍有勇氣說了真心話，「我為他喝采」。

羅智強表示，不用國名地名等歧視性名稱為疾病命名，已是2015年以後的世界進步的新規則，且目前在全世界195個國家的政府中，有194個不再稱「武漢肺炎」（川普一度稱中國病毒，後來也改囗），但聲稱擁抱進步價值的蔡英文還要用武漢肺炎，不覺得諷刺可笑嗎？

羅智強還列舉以下名人都已呼籲不再用武漢肺炎，包括：

許信良呼籲不要再用武漢肺炎。

洪奇昌呼籲不要再用武漢肺炎。

林書豪呼籲不要再用武漢肺炎。

昨天又加了柯文哲呼籲不要再用武漢肺炎，愈來愈多人挺身而出，顯示時間站在道理的一邊，他為這些理念的勇士喝釆。

(中時電子報)