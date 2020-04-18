美國總統川普推文質疑世衛忽略台灣衛生官員警示新冠肺炎有人傳人的郵件，這是川普首度公開以台灣警示質疑世衛處理不當。對此，外交部感謝美國政府一再對我國公開肯定並持續鼎力支持台灣國際參與。

外交部對此重申，中央流行疫情指揮中心日前已公布通報國際衛生條例（IHR）系統相關信件內容並闡明我國政府立場。

外交部已多次呼籲WHO作為保障及增進全人類衛生安全及水準的多邊機制，應該摒棄政治考量，確保疫病資訊的即時完整交換，更應該廣納國際社會所有成員及利害關係者，勿再阻撓台灣秉持「專業、務實、有貢獻」的原則參與相關的會議、機制及活動。

外交部強調，作為國際社會負責任的成員，台灣在行有餘力情況下，發揮專長與優勢，支援疫情較嚴重國家的醫護與防疫人員。

外交部感謝美國政府一再對我國公開肯定並持續鼎力支持台灣國際參與。我國政府將在「台美防疫夥伴關係聯合聲明」及既有台美合作機制上，持續與美方攜手抗疫，共同維護台美雙方人民及全人類的健康與安全。

新冠肺炎,WHO,川普,外交部

(中時 )