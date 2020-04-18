原本已崩潰的國際油價又迎來「黑色星期五」，昨（17日）盤中一度閃崩12%、殺破18美元，除了反映出市場供給過剩與油槽爆滿的危機外，分析人士指出，美原油期貨5月合約換月轉倉的拋售賣壓，才是「黑五」無預警暴跌的主因。

新浪財經報導，昨日國際原油市場盤中出現一波恐怖殺盤，WTI紐約原油期貨5月合約一度崩跌12%、摜破每桶18美元，為2002年1月以來新低，本次暴跌跟此前一樣，多集中在即將進入交割月的5月合約，凸顯石油輸出國組織及其盟國（OPEC+）減產規模無法抵銷供給過剩的衝擊，投資人情緒也跟著緊繃。

分析人士指出，美原油期貨5月合約換月轉倉可能是17日油價暴殺的背後兇手。

報導指出，美國芝加哥商品交易所（CME）訊息顯示，2020年5月份美原油期貨合約將在台北時間22日凌晨02：30進行交割，多數經紀商會在4月16日至20日展期。然而，美原油5月和6月合約價差每桶達到近7美元，投資人需留心昂貴的展期費用。

在這期間，為了避免被強制平倉，部分交易者往往會提前平掉5月份的合約，重新建倉下個月的合約，因此會造成5月合約出現殺盤賣壓。

專家指出，原油每桶18美元雖然便宜，但因合約馬上就要換月，此時「抄底」風險仍大。

紐約原油價格周五盤中重摔12%，觸及17.31 美元，終場重挫8.1%，收在18.27美元，為2002年1月以來新低，單周累計狂瀉19.7%；布蘭特原油上漲0.93%，收在28.08美元。

(中時電子報)