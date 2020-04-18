儘管先前美國國家過敏與傳染病局長佛奇建議，從醫學角度來看，把球員集中在一間大型飯店內比賽，只要做好防疫措施或許可行，沒想到《TNT》球評巴克利竟然公開批評，會有這種集中某地復賽想法太過愚蠢，因為球員不可能答應的！

「這都是笨蛋或蠢貨才會想出來的主意，我不知道最終答案，但這想法有一部分很蠢，」巴克利毫不客氣批評，「你要把這些球隊放在飯店裡面兩個月？還要告訴這些球員兩個月時間看不到家人？我認為球員不會接受這樣的復賽方案。」

問題是這個復賽方案，已經算是目前NBA最有可能重新開打選項，不少球隊高層都在考慮把球隊集中在像是拉斯維加斯這座城市，因為拉斯維加斯擁有不少內含球場的飯店，一次解決球員住宿、飲食與打球等需求，且可集中一地管理。

甚至巴克利認為，取消這個賽季才是最可行的方案，「我知道這有關金錢，最完美局面還是球迷進場看球，但這並不現實，因為你不可能檢測每位球迷，更不用提一場美式足球賽往往吸引7萬5到10萬人進場，你要怎麼檢測所有人呢？」

(中時 )