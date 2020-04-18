新冠肺炎疫情延燒，新北市教育局18日表示，5月16、17日及7月6日的國小及國中約6.5萬名新生報到作業，將採用線上報到系統，以利分散人流，落實防疫。另外補習班也禁到校發放傳單，並勸離，市府將設立公共平台，協助線上招生。

新北市長侯友宜表示，以往各校家長都會持新生入學通知單到學區內學校辦理報到，今年因應疫情，為避免群聚感染風險，落實校園防疫工作，新北市將建置線上報到系統，家長只要上網就可填寫學生基本資料及相關需求，完成新生報到手續，鼓勵家長多加利用。

考量少部分家長有現場報到需求，也開放報到日可親自到學區內學校報到，或可親送到警衛室或透過郵寄方式或委由學校在校生代為報到等多元彈性措施。

教育局也說，校門口禁止發放傳單，教育局將協助全市補習班、課照中心（安親班）利用網路平台及社群網站，改採線上方式宣傳招生，另呼籲補習班、課照中心至全國短期補習班資訊管理系統，及全國兒童課後照顧服務中心資訊網登錄招生網址，後續就能介接至新生線上報到系統，讓家長直接查詢學校附近的立案補習班及課照中心。

(中時 )