「打狗事務所」希望替每個投開票所募集至少2名志工，預計招募至少3600人。（袁庭堯攝）

強調同樣「Care 高雄」的挺韓新組織「打狗事務所」18日上午在高市選委會前集結，號召全民加入6月6日罷免高雄市長韓國瑜投票日的監票行列，希望替每個投開票所募集至少2名志工，預計招募至少3600人。

「打狗事務所」喊出「全民監票、守護高雄」口號，呼籲只要年滿20歲、熟悉手機拍照、錄影、直播功能，敢勇於糾正開票錯誤，願意參加至少2次講習的民眾，可先加入該臉書粉絲團，加入罷免監票的行列。

發起人茅中威強調，該團體是一群沒有政黨資助、沒有分贓政治利益的團體，單純訴求的是公平、公正、公開以及杜絕奧步的開票過程，投票日前不會有挺韓之舉或是相關政治操作。

茅中威表示，2018年底以53.87％得票率當選的韓國瑜市長，現在只要25％選票就會被罷免，讓罷免比當選還容易。此外，一旦罷韓投票通過，可預見未來任何公職選舉只要選輸的不服氣、不爽，就可以恣意發動罷免，整個台灣社會將陷入惡性政治循環。

茅中威還說，高雄的未來不是「Wecare高雄」或是誰說了算，他們也是高雄人、也有話要說。此次罷免投票是一群披著政治鬥爭外衣的公民團體在操作，掩飾政治利益分贓又不顧程序正義下所發動的「不義罷免」。

另一名發起人陳慈妏表示，痛心韓市長專心市政與防疫工作之餘，還要被「裹著公民團體外衣、實際是民進黨在操縱」的「Wecare高雄」以及其他綠營附屬團體政治霸凌。因此強力號召全民來監票，一起捍衛民主價值，守護高雄這塊民主聖地。

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(中時 )