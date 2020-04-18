蔣勁夫被拍又有新女伴。（圖／翻攝自娛樂有飯微博）

大陸男星蔣勁夫先前有「胡歌接班人」封號，他兩年前捲入家暴日籍女友中浦悠花風波，去年烏拉圭籍新女友Julieta也透露被施暴，但被蔣勁夫否認。最近陸媒拍到淡出螢光幕的蔣勁夫依舊桃花不斷，先約一位美女上健身房，之後又來一位女友人，夜生活精彩。

先前毆打日籍女友風波落幕後，去年蔣勁夫被拍到和Julieta現身上海迪士尼，戀情隨之曝光，沒想到11月Julieta就回應網友，稱希望蔣勁夫離她「越遠越好」，並控訴男方暴力對待，不僅會破壞東西，還捏她脖子，開車要求一起死，蔣勁夫則全盤否認，透過律師澄清：「我做的，我認，我沒做的，我也不想被冤」。

據八卦微博《娛樂圈趙大明白》報導，近日目擊蔣勁夫身邊又有新女伴，一晚他邀一位美女陪他健身聊天，他先送對方回家後，等了一會兒該女又上車，還帶了另一名女友人，到了目的地後3人下車在街頭漫步。對此，網友虧說：「還真有不怕死的」、「談戀愛嗎？蔣勁夫零距離教你打拳那種」、「他不是已經退出娛樂圈了嗎？狗仔還跟？」、「疫情這麼嚴重，還出門」。

(中時電子報)