據黑龍江衛健委17日晚間通報，2020年4月16日0-24時，黑龍江省省內新增確診病例3例（哈爾濱），新增無症狀感染者5例（哈爾濱4例、牡丹江1例），來自哈爾濱的4例均與哈醫大一院出現的群聚感染有關，而且截至4月16日24時，該病毒傳染鏈已導致哈爾濱市43人感染。

據《北京日報》報導，4月16日，這起罕見的醫院內群聚感染，已導致3名護士「中招」。

如今，這個傳染鏈竟然出現了「跨省」傳播。據遼寧衛健委4月17日通報，4月16日，遼寧撫順新增1例新冠肺炎確診病例張某華（女，46歲）證實與哈爾濱確診病例有交集，交集點依然是哈醫大一院。

報導稱，扎堆聚集，吃飯聚餐，正是病毒「鏈式」傳播的關鍵所在。引發哈醫大一院群聚感染的源頭，始於3月29日的一場聚餐，當日郭某與陳某一家及多位朋友共同聚餐，後來陳某及其兩個兒子相繼確診，由此病毒進一步蔓延。

據統計，從4月9日起，黑龍江省新增本土確診病例1例和無症狀感染者3例，打破了該省29天本土無新增確診病例的紀錄。截至4月16日24時，該病毒傳染鏈已導致哈爾濱市43人感染，包括26例確診病例和17例無症狀感染者。

17日晚，包括哈爾濱副市長陳遠飛、哈爾濱衛健委主任丁鳳姝在內的18人因疫情防控不力被問責。

17日晚，哈爾濱市應對新冠肺炎疫情工作指揮部發出《關於急尋4月2日至4月9日曾與確診病例有過交集人員的通告》，急尋4月2日-6日曾在哈爾濱市第二醫院、4月6日-9日曾在哈醫大一院呼吸內科一病房（12樓）住院、出院、轉院、陪護、探視、短暫逗留過的人員。

哈爾濱這場仗，還沒有打完。但這場罕見的群聚感染疫情，再次證明「外防輸入、內防反彈」不可松，同時也再次給每個人都敲響了警鐘——戰疫未止，不要聚集！

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(中時 )