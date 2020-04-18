台中市議員賴佳微18日針對盧市府上任1年多來，車禍死亡肇事人數（A1），竟在過去1年直接從林佳龍時期的92件，剛好翻倍變成184件；進入109年以後，前兩個月的數據出爐，每個月持續不斷突破新高。賴佳微痛批說，高雄同樣也大幅增長，但台中的增加比例更是誇張，市府應研究改善。

賴佳微說，前市長林佳龍時期穩定的將交通死亡肇事壓在90幾件上下，但盧市府一上任後，交通肇事死亡的案件卻直接翻倍來到184件，市府對此毫無對策；交通局還編列改善交通事故發生的預算，但進入新的年度發現，交通肇事死亡件數還不斷突破新高，請問錢到底是分析到哪裡去了？

賴佳微表示，她從過去1年就持續關注交通事故死亡這個數據上升的情形，其他縣市有的有些許增長，但也有不少持平的縣市，與台中同樣有誇張增長的還有韓國瑜主政之下的高雄市；本來打算給市府一個機會，讓他們默默改善這樣的問題。

賴佳微指出，2020年前兩個月，交通肇事不斷屢破新高！她再不站出來提醒真的不行了，深怕台中市會跟高雄市一樣荒廢市政；韓國瑜的不作為已開始讓高雄市民行使投票罷免的權利，盧市府再不上緊發條，套句時下流行的一句話「真的不要當台中市民是塑膠做的」。

＃A1＃車禍＃肇事＃意外＃死亡＃台中＃高雄＃市政

(中時 )