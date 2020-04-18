基隆一名43歲陳姓男子因為交通違規多次，成欠款大戶，屢次罰款不繳，最後祖厝遭查封、法拍135萬元，引發外界議論紛紛。有網友看不下去，直言欠稅大戶要不要比照辦理，只敢辦小蝦米不敢辦大鯨魚！

陳姓男子4年前欠下1.8萬交通違規罰鍰，遲遲未繳，去年底遭行政執行署宜蘭分署，查封一棟位於基隆市中山一路的3層樓透天厝，該棟房屋齡36年、市價約250萬元，今年一月僅以125萬被法拍出去，還被要求必須在四月底前搬離，讓他崩潰痛批「逼我帶全家去死」、「房子被政府強盜搶走」。

而該起事件也引起外界爭議，《聯合報》報導，一位法界人士直言，此案金額低，逼人繳錢竟查封房子，執法太超過了！《三立新聞》則報導，前台大法律系教授陳志龍表示，執行署人員曾找鎖匠進入陳男家中，發現屋內家俱電器就超過2萬元，但卻用不動產查封，已構成違法超額查封。

許多網友在《聯合報》臉書留言怒轟「欠稅大戶全部比照辦理」、「扯的，政府是在搶錢嗎？只有欠18000罰款，就要法拍屋子，覺得不合理！而且跟本就是在欺負老百姓！那故意殺人放火的或殺死人的，為什麼不要去查扣他們所有的財產啊，這樣看台灣治安會不會好ㄧ些啊」、「大小漢差這多」、「我只知道很多欠稅大戶就是油條，國稅局也拿他沒辦法，有關係就沒關係」！

但也有網友力挺政府執法，「政府就是怕硬欺善，欠罰款不還，遭拍賣還敢公審政府，政府還真的怕了暫緩執行，如何讓守法人民服氣」、「感謝行政執行署努力為國庫增加收入，這些欠稅的人難道不知道有違規開罰的事，騙誰，都知道了，自己爛還上媒體，不然直接管收。台灣鯛，犯錯還要叫別人千萬不可以找他麻煩，支持行政執行署的作為」、「大家知道他酒駕嗎」！

該案引起全國人民關注後，法務部行政執行署為避免造成不可回復的損失為由，指示宜蘭分署「暫緩執行點交」不動產30日。

(中時電子報)