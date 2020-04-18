國台辦稱示警是假議題 蘇：騙世界但騙不了台灣 11:432020/04/18 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蘇：騙世界但騙不了台灣（戴上容攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對台灣示警WHO新冠肺炎，國台辦發言人朱鳳蓮17日稱，台灣所提資料均是武漢衛健委公布的文件，且通報世衛時未明言「人傳人」，示警是假議題；行政院長蘇貞昌18日回應，大陸代表在WHO說，一直在照顧台灣人的健康，你相信嗎？聽得進去嗎？所以他講的話可能要騙世界，但一定騙不了台灣人。 另針對「罷韓」案將在6月6日投票，蘇貞昌表示，選舉罷免是人民的權利，現在政府全心全力在防疫，尊重人民權利的行使。 (中時 ) #台灣 #權利 #人民 #台灣人 #蘇貞昌 也許您會感興趣 推薦閱讀 台網民出征新加坡總理夫人 蘇貞昌：對方已發文感謝 09:572020/04/14 政治 藍委籲勞工紓困貸款3年免息 蘇貞昌：一定會更好 12:542020/04/14 政治 蘇貞昌：華航正名涉航權複雜 機身彩繪隨人高興 14:122020/04/14 政治 蘇貞昌拋華航改名 洛杉基：向國航道賀 16:522020/04/14 政治 王鴻薇轟蘇貞昌 逢中必魔、逢美必佛 17:042020/04/14 政治 中職國際品牌熟悉度高 中職改名 須各球隊同意 01:242020/04/15 政治要聞 短評／蘇貞昌趁疫偷渡 04:102020/04/15 時論廣場 蘇貞昌：1988紓困專線 接通率4成多應改善 11:272020/04/16 政治 《經濟》1035億元紓困救急 蘇貞昌：3關都要做好 16:142020/04/16 財經 「蘇貞昌給我進來」網怒：觀光紓困這三小 16:482020/04/17 生活 政治熱門新聞 贊成罷韓嗎？高雄年輕人吐真心話出乎意料 - 政治 陳揮文問會去投罷免票嗎？ 高雄人扣應吐真言 - 新聞 2022台北市長是誰？命理師大洩天機 - 政治 張經義遭陸委會法辦 誇張背景遭起底...陳學聖大驚！ - 政治 罷免投票日敲定 韓國瑜這樣回應 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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