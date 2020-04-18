針對台灣示警WHO新冠肺炎，國台辦發言人朱鳳蓮17日稱，台灣所提資料均是武漢衛健委公布的文件，且通報世衛時未明言「人傳人」，示警是假議題；行政院長蘇貞昌18日回應，大陸代表在WHO說，一直在照顧台灣人的健康，你相信嗎？聽得進去嗎？所以他講的話可能要騙世界，但一定騙不了台灣人。

另針對「罷韓」案將在6月6日投票，蘇貞昌表示，選舉罷免是人民的權利，現在政府全心全力在防疫，尊重人民權利的行使。

(中時 )