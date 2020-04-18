美國白宮衛生顧問佛奇(Anthony Fauci)提出了職業聯盟復賽的建議，採用「無觀眾」「球員和比賽集中管理」的方法，「隨時監控球員健康」「每周檢測(新冠肺炎)」，這樣應該可把球季打完。

大聯盟第一戰將「神鱒」卓奧特(Mike Trout)對這個方案不太滿意，「我們無法整天關在飯店裡，然後只能在打球時上場，這太瘋狂了。」

卓奧特對美媒NBC說：「那我們的家人怎麼辦？每次回家都要先隔離兩周，我妻子懷了第一胎，我不想錯過小孩的出生。」費城人投手惠勒(Zack Wheeler)也提出過一模一樣的問題，他妻子預計7月生產，「難道我要跟她說，拜拜，我們12月再見面嗎？」

紅襪左投(Chris Sale)則說：「我不希望好幾個月都只能用視訊看小孩。」道奇左投柯蕭(Clayton Kershaw)說：「這方案不會成功，而且我也不能接受。」

離家3個月而且被迫集中關在飯店裡，若不是有高薪就跟坐牢差不多了。卓奧特說：「既然身為球員就必須接受安排，我們確實也想快點打球，但我希望復賽方案能夠實際一點。」

(中時電子報)