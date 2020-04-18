媒體民調新北市長侯友宜防疫滿意度六都第一，侯友宜今（18）日上午視察黃石中繼市場興建工程時表示，防疫是大家每天念茲在茲，全力要做好的工作，今天看到天氣很好，加上疫情看起來有舒緩，他就非常煩惱，群眾會不會就掉以輕心，跑到人潮多的觀光旅遊景點去觀光、消費，如果沒有管控好，就會有群聚交叉感染的疑慮，所以他特別要求區公所、觀旅局和警政單位，守好這幾天的好天氣。

侯友宜說，防疫工作是每天一定要全力以赴做好的，至於別人怎麼看，他都尊重，新北市好好把防疫擺在第一的位置上，「代誌最好最重要」。

(中時 )