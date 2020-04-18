侯友宜防疫滿意度第一 仍擔心天氣好民眾會群聚 11:412020/04/18 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜上午視察黃石中繼市場興建工程。（王揚傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 媒體民調新北市長侯友宜防疫滿意度六都第一，侯友宜今（18）日上午視察黃石中繼市場興建工程時表示，防疫是大家每天念茲在茲，全力要做好的工作，今天看到天氣很好，加上疫情看起來有舒緩，他就非常煩惱，群眾會不會就掉以輕心，跑到人潮多的觀光旅遊景點去觀光、消費，如果沒有管控好，就會有群聚交叉感染的疑慮，所以他特別要求區公所、觀旅局和警政單位，守好這幾天的好天氣。 侯友宜說，防疫工作是每天一定要全力以赴做好的，至於別人怎麼看，他都尊重，新北市好好把防疫擺在第一的位置上，「代誌最好最重要」。 (中時 ) #防疫 #侯友宜 #第一 #觀光 #工作 也許您會感興趣 推薦閱讀 農民暖心響應 送茶包挺防疫 04:102020/04/14 地方新聞 PChome Thai 響應駐泰國代表處 成立「泰國台灣防疫商品專區」 10:502020/04/14 財經 18日起從歐美返國 家有3類人一律住防疫旅館 14:462020/04/14 生活 防疫舞曲來了 嘉義IN病毒OUT 04:102020/04/15 地方新聞 防疫旅館需求恐暴增 桃園已盤點完成 10:342020/04/15 生活 《產業》防疫商機 台灣經貿網流量飆高 10:002020/04/16 財經 蝦皮購物獻上感謝 贈衛福部防疫人員2百萬購物金 15:572020/04/16 科技 慰勞員警防疫 徐耀昌贈獎勵金 04:102020/04/17 地方新聞 雲縣住宿機構防疫演練 無可挑剔 04:102020/04/18 地方新聞 歐美返台3條件強制入防疫旅館 新北：防疫旅館能滿足需求 10:562020/04/18 生活 生活熱門新聞 獨家》東北角最大觀光飯店撐不住了 翡翠灣福華將歇業 - 生活 - 工商 台灣單周3度零確診更擔憂？楊志良：未來很不樂觀 - 生活 台灣連2天零確診！她逛夜市看到這一幕：絕非偶然 - 生活 台酒防疫酒精有高梁味 秘密曝光 - 生活 周六晚雷雨鋒面到 吳德榮：冷氣團接力極冷10度 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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