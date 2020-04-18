國軍防疫破功？海軍敦睦艦隊返國官兵疑1人確診隔離中 11:432020/04/18 中時電子報 張國欽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 海軍驚傳1官兵疑染疫，但是否確診需由中央流行疫情指揮中心公布。（圖／國防部提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 海軍敦睦艦隊完成為期26天的航行後，本月9日返抵國門，考量新冠肺炎疫情，船上官兵皆須隔離6天，不料卻傳出一名官兵染疫，震驚國防部，若是屬實，國軍防疫將宣告破功。 對此消息，海軍司令部表示，海軍官兵是否染疫，必須由中央防疫指揮中心公布與說明，國軍不便對外發言。若這名海軍官兵確定染疫，中央流行疫情指揮中心將在今天公布，同時也是第位1確診的國軍官兵。 4天3度零確診安全了？ 夜店現短裙辣妹排隊人潮 2天零確診疫情警報解除？醫：決戰點在這時候 (中時電子報) #官兵 #國軍 #染疫 #破功 #海軍敦睦艦隊 也許您會感興趣 推薦閱讀 村田員工染疫 島根廠也淪陷 04:102020/04/15 財經要聞 全台染疫風險 北市最高 01:242020/04/15 生活新聞 住美夫妻染疫返台用健保 黃創夏怒喊3字 09:472020/04/15 政治 清華大學與臉書／哈佛合作研究疫情傳播 台北市民染疫機率最高 11:322020/04/15 科技 今增2確診 皆為境外移入 累計395人染疫 13:372020/04/15 生活 心血管疾病者染疫死亡率高 好心鄰LINE守護心臟健康 17:582020/04/15 生活 日本藝人染疫再加一 石田純一確診新冠肺炎 18:012020/04/15 娛樂 主播、工作人員染疫後 朝日電視台決定封館3天大消毒 20:552020/04/15 國際 《國際經濟》IMF：經濟染疫 亞洲恐面臨60年來首次零成長 11:082020/04/16 財經 黃珊珊再駁染疫 強調廣設口罩販賣機獲中央同意 14:322020/04/16 生活 社會熱門新聞 國軍防疫破功？海軍敦睦艦隊返國官兵疑1人確診隔離中 - 社會 誇張！白裙洋紐IKEA大解放！掀衣開腿「露乳亮鮑」 客人嚇傻 - 社會 美魔女6年幫1萬男客 「升天」 嗲聲問：「要不要幫你打…」慘了 - 社會 竹科男見絕世美女照動心 約炮「人圖不符」拔腿跑 - 社會 墜谷新北警找到了！斷腿被土石活埋身亡 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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