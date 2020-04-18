海軍敦睦艦隊完成為期26天的航行後，本月9日返抵國門，考量新冠肺炎疫情，船上官兵皆須隔離6天，不料卻傳出一名官兵染疫，震驚國防部，若是屬實，國軍防疫將宣告破功。

對此消息，海軍司令部表示，海軍官兵是否染疫，必須由中央防疫指揮中心公布與說明，國軍不便對外發言。若這名海軍官兵確定染疫，中央流行疫情指揮中心將在今天公布，同時也是第位1確診的國軍官兵。

(中時電子報)