新冠肺炎疫情延燒，大家出門紛紛戴上口罩、酒精消毒。一名網友就在PTT上詢問為什麼台酒近期製造的300ml防疫酒精，打開都是一陣高梁香味，「連擦在手上也是，好幾次都想拿起來喝一口的衝動XD」。

原PO指出，公司之前買的台酒95度酒精調配成75度都是一陣刺鼻味，但是台酒3月27日製造的這批防疫酒精(300ml)，打開都是一陣高梁香味，連擦在手上也有酒味，讓人衝動想喝一口，引發網友討論，「真的…我拿到的也是這樣，超想一口灌」、「超香」、「再稀釋一下當酒喝吧」。

對此，台灣菸酒公司解釋，因為世界各國急著生產酒精、搶買原料，為了保持酒精能穩定供應，所以台九特別選用農委會提供的台灣在地糙米產製米酒，再精餾成酒精，過程未添加任何化學成份，所以防疫酒精才會有淡淡米酒香味，「清潔消毒效果是一樣的，請消費者安心使用。」不建議稀釋拿來喝。

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(中時電子報)