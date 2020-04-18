Jada透露因隔離造成憂鬱症復發。（圖／翻攝自_jadali_ IG）
Jada透露因隔離造成憂鬱症復發。（圖／翻攝自_jadali_ IG）
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Hey everyone, I hope you’re all safe where you are! Despite the lighthearted selfies, this is a more serious message that you can feel free to skip. I’m so incredibly grateful to be in a position where I’m safe and secure during such an uncertain time. It’s important for me to acknowledge my privilege. Isolation has really taken a toll on my mental health. I’ve had a long history with anxiety and major depression, and I’m currently experiencing a pretty bad relapse, something I thought I had left in the past. I am lucky enough to have access to professional help. I want to use this space to let you all know that if you’re experiencing anything similar, you’re not alone. Mental issues like COVID-19 anxiety are real and valid. There are many good crisis hotlines and websites to turn to if you have access to the internet. I believe in your strength and your ability to get through this. If you’re not experiencing any of this, please check in on your friends and loved ones and make sure they’re doing okay because no one should go through this alone. #mentalhealthmatters

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56歲「功夫皇帝」李連杰和利智育有兩女，大女兒Jane是哈佛學霸，小女兒Jada也就讀美國知名高中「菲利普斯學院」。昨(17日)Jada在IG分享，最近因疫情人人都得維持社交距離、保持隔離，自己因此嚴重憂鬱症復發，目前正在接受治療，她也呼籲大家要多關心身邊人的心理狀態。

Jada昨在IG曬出美照，說自己有件重要的事要分享，但希望大家看了不要壓力太大，因疫情升溫，全球大多數人如今都飽受隔離生活，但這對曾罹患焦慮和嚴重憂鬱症的她造成了影響，因此憂鬱症復發，但幸好她已得到專業幫助。

Jada更說，希望可以利用這個機會向有相同遭遇的人喊話，「你們並不孤單」，因新冠肺炎引起的心理或焦慮問題是真實存在的，如果有類似疾病的人會上網的話，請務必去求助相關的熱線或網站，最後強調大家最近應該多花心力去關心親朋好友，確保他們內心狀態是否正常，因為沒有人希望自己是得獨自一人度過難關。

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(中時電子報)

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