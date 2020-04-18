Jada透露因隔離造成憂鬱症復發。（圖／翻攝自_jadali_ IG）

56歲「功夫皇帝」李連杰和利智育有兩女，大女兒Jane是哈佛學霸，小女兒Jada也就讀美國知名高中「菲利普斯學院」。昨(17日)Jada在IG分享，最近因疫情人人都得維持社交距離、保持隔離，自己因此嚴重憂鬱症復發，目前正在接受治療，她也呼籲大家要多關心身邊人的心理狀態。

Jada昨在IG曬出美照，說自己有件重要的事要分享，但希望大家看了不要壓力太大，因疫情升溫，全球大多數人如今都飽受隔離生活，但這對曾罹患焦慮和嚴重憂鬱症的她造成了影響，因此憂鬱症復發，但幸好她已得到專業幫助。

Jada更說，希望可以利用這個機會向有相同遭遇的人喊話，「你們並不孤單」，因新冠肺炎引起的心理或焦慮問題是真實存在的，如果有類似疾病的人會上網的話，請務必去求助相關的熱線或網站，最後強調大家最近應該多花心力去關心親朋好友，確保他們內心狀態是否正常，因為沒有人希望自己是得獨自一人度過難關。

(中時電子報)