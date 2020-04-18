近日網路流傳一段正妹彈鋼琴的影片，似乎是因為疫情關係，女主角戴著口罩彈鋼琴，神情相當專注；值得關注的是，大家的目光全在她的火辣身材。許多人看完後紛紛大讚，琴藝好，身材也好，真的非常羨慕。正當眾人好奇正妹的長相時，她脫罩那刻讓大家看傻了。

從影片中可以看到，女主角身穿白色緊身洋裝，臉上戴著口罩，給人一絲神秘感，專注彈著周杰倫的電影《不能說的秘密》插曲《Secret》，帶領大家一同穿越；另一個邪惡角度，可以清楚看見她傲人的上圍，隨著演奏激昂而晃動，讓一票網友看完不禁大讚「上天太不公平了」。

當大家好奇女主角的真面目到底為何，她將口罩拿掉，精緻的五官讓網友又暴動了。有眼尖的人發現，這名鋼琴正妹就是來自南韓的網紅「Im lee zy」〈임이지〉，在YouTube上有超過13萬訂閱者，常在IG上分享生活照，擁有許多追蹤者。

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(中時電子報)