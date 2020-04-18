有關學校代售口罩案，教育部宣布確定不會由學校代售口罩後，全國教育產業總工會（以下簡稱全教產）表示，現階段既然兒童在學校要戴口罩，政府就應該免費配送，免除兒童的健康威脅，免除家長的排隊之苦。

全教產反問：「政府可以免費送外國人口罩，為什麼不肯送給自己國家的兒童」，此舉形成「有錢千萬口罩送國外，沒錢照顧學校學生防疫」的異相；且政府可以花大錢補貼企業的損失，為什麼跟全國的家長和學生計較這一點錢，因此全教產主張，口罩免費配送到校才能有效防疫，減輕家長負擔。

全教產強調，支持政府讓學校學生都有口罩戴，只是要政府免費配送，而不是由學校販售，全國教師都樂於幫政府將口罩發送到孩子手中。

此外，教育部發給學校的儲備口罩，經及時提供協助學生後，許多學校均已缺貨，學校及縣市政府均處於望梅止渴狀態，全教產提到，希望教育部及中央流行疫情指揮中心物資組盡快補足各校原備用量，讓學校有足夠的數量可資因應。

(旺報 )