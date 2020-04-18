媒體公布六都防疫滿意度民調，台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜居末段班，今（18）日新北市長侯友宜視察黃石中繼市場興建工程時，媒體詢問侯友宜對柯、韓有什麼建議？侯友宜未直接回應，表示每個人對防疫工作有不一樣的作法、作為，我們都尊重，新北市和鄰近縣市一定要並肩作戰，不是只有新北市要做好，和其他各縣市都要攜手合作，大家一起做好，台灣就可以守護國人的健康，大家一起努力。

(中時 )