六都防疫滿意度柯、韓居末 侯友宜：尊重不同作法 12:292020/04/18 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜上午視察黃石中繼市場興建工程。（王揚傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 媒體公布六都防疫滿意度民調，台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜居末段班，今（18）日新北市長侯友宜視察黃石中繼市場興建工程時，媒體詢問侯友宜對柯、韓有什麼建議？侯友宜未直接回應，表示每個人對防疫工作有不一樣的作法、作為，我們都尊重，新北市和鄰近縣市一定要並肩作戰，不是只有新北市要做好，和其他各縣市都要攜手合作，大家一起做好，台灣就可以守護國人的健康，大家一起努力。 (中時 ) #侯友宜 #防疫 #新北市 #北市長 #縣市 也許您會感興趣 推薦閱讀 防疫舞曲來了 嘉義IN病毒OUT 04:102020/04/15 地方新聞 防疫旅館需求恐暴增 桃園已盤點完成 10:342020/04/15 生活 《產業》防疫商機 台灣經貿網流量飆高 10:002020/04/16 財經 蝦皮購物獻上感謝 贈衛福部防疫人員2百萬購物金 15:572020/04/16 科技 慰勞員警防疫 徐耀昌贈獎勵金 04:102020/04/17 地方新聞 宣布參選新北市黨部主委 何博文：盼新北市重新執政 11:252020/04/17 政治 幼稚園教師施暴幼兒 新北市府籲中央修法 11:222020/04/17 生活 新北五股垃圾山首件重機具停放申請 僅16天審核通過 12:272020/04/17 社會 雲縣住宿機構防疫演練 無可挑剔 04:102020/04/18 地方新聞 歐美返台3條件強制入防疫旅館 新北：防疫旅館能滿足需求 10:562020/04/18 生活 政治熱門新聞 贊成罷韓嗎？高雄年輕人吐真心話出乎意料 - 政治 陳揮文問會去投罷免票嗎？ 高雄人扣應吐真言 - 政治 六都防疫民調出爐 這市長滿意度網友好意外 - 政治 張經義遭陸委會法辦 誇張背景遭起底...陳學聖大驚！ - 政治 2022台北市長是誰？命理師大洩天機 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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