新冠肺炎疫情期間，台鐵局為服務辛勤防疫英雄，3月9日起針對醫護人員推出暖心便當專案，由於反應熱烈，台鐵不斷擴大服務內容，今進一步擴大至警察與消防人員，自4月20日起至6月30日止，買台鐵便當也能享有9折優惠。

台鐵局3月9日開始推出「向醫護人員致敬暖心便當專案」後，廣獲好評及肯定，已送出超過1萬個暖心便當給第一線醫護，服務醫療院所共計28間。

暖心便當原本只規劃3月9日至31日，由於反應熱烈，台鐵陸續在3月12日提供免費外送服務、3月19日宣布服務延長到4月30日、4月7日增加便當菜色等。

台鐵今再宣布，暖心便當專案服務期間自4月20日起至6月30日止，警消醫護人員憑識別證臨櫃購買台鐵便當，可享9折優惠外，另午餐在運送過程及食安無虞考量下，台北、台中、高雄、七堵、花蓮及台東6個餐務室3公里左右範圍的警察局、消防局等，可電話訂購80元以上台鐵便當滿10個以上，亦享9折優惠並免費送達位址。

台鐵表示，本專案每日均可接受預訂，當日訂單請於10時前預訂，周六、周日及國定假日訂單請於前一上班日前預訂，以利事先調度人力及運送，以全力支援警消醫護用餐。

(中時 )