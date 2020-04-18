宜蘭市一名李姓機車騎士昨天行經壯圍鄉、中道中學旁的田間小路時，突然有一名穿紅色衣服的男性機車騎士向他靠近，隨後倒地，突發狀況讓李姓騎士驚訝又錯愕，直到拿起手機拍攝，紅衣男子才起身離去。

據李姓騎士表示，當時他原以為紅衣男子要迴轉，就讓紅衣男子先過，但紅衣男子見狀，卻將機車停在中央，李姓騎士以為紅衣男子要讓他先過，才剛起步，紅衣男子也跟著向他騎過來，隨後躺地不起。

見此莫名其妙情況，李姓騎士一頭霧水，只能一邊拿起手機錄影，邊向紅衣男子喊話：「帥哥，不要這樣，發生什麼事要講，不要這樣做，OK？你這樣做有什麼好處，幹嘛這樣，不要這樣想不開拉。」

眼見「碰瓷」未果，紅衣男子看了李姓騎士一眼後，便摸摸鼻子起身騎車而去。

事後李姓騎士也到派出所報案，警察透露，這名紅衣男子是宜蘭問題人物，李男將離奇事件PO網後，網友則紛紛表示「抓起來丟田裡啊」。

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(中時電子報)