美國正全面調查新冠肺炎病毒是否來自大陸武漢實驗室，消息人士透露，分析家在拼湊情報幹員蒐集來的情資，希望能還原真相。

據福斯新聞（Fox News）17日報導，調查可望近期完成，結果將呈交川普政府。屆時白宮決策者和美國總統川普將按照調查結果，決定要如何讓北京為這場大流行病負責。

(中時電子報)

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