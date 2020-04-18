美快完成武漢實驗室調查 認定陸掩飾 12:022020/04/18 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 湖北武漢一家新冠肺炎檢測實驗室的資料照。（新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國正全面調查新冠肺炎病毒是否來自大陸武漢實驗室，消息人士透露，分析家在拼湊情報幹員蒐集來的情資，希望能還原真相。 據福斯新聞（Fox News）17日報導，調查可望近期完成，結果將呈交川普政府。屆時白宮決策者和美國總統川普將按照調查結果，決定要如何讓北京為這場大流行病負責。 (中時電子報) #調查 #武漢實驗室 #美快 #認定 #掩飾 也許您會感興趣 推薦閱讀 獨家》營業衰退15％卡關紓困資格認定 財政部將協調經濟部鬆綁 23:352020/04/14 財經 紓困看得到吃不到 侯友宜籲中央應寬鬆認定 09:522020/04/15 政治 藉打假之名 箝制言論搞威權 04:102020/04/16 生活新聞 新店隨機殺人案 檢求處死刑 04:102020/04/16 社會新聞 美媒再爆病毒源自武漢實驗室 陸：毫無科學根據 21:452020/04/16 國際 矛頭又對準武漢實驗室？川普：已與習通話討論 07:002020/04/17 國際 朴槿惠力阻世越號調查真相 引南韓全國公憤 10:202020/04/17 社會 祥富水產歇業 北市促高市盡快完成歇業認定 16:082020/04/17 生活 翁啟惠被彈劾案 監委公布調查報告要求法務部檢討 16:062020/04/17 政治 震撼！法諾貝爾得主：新冠病毒來自武漢實驗室 00:122020/04/18 兩岸 國際熱門新聞 陸新規恐讓美醫療人員遭殃 美請求陸了 - 國際 法諾貝爾獎得主稱「病毒源自武漢」法官方一句話反駁 - 國際 台防疫佳能否進WHA大會？WHO給答案了 - 國際 美醫療人員如待宰羔羊…醫療器材鬧荒 川普這決策被揪出來 - 國際 美快完成武漢實驗室調查 認定陸掩飾 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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