新加坡總理夫人何晶近日轉發台灣捐贈口罩的新聞時，留下一句「Errr…」引爆網友議論。未料，何晶又因PO了一張「蒸口罩」圖，後來再上傳青蛙照引發關注。對此，資深媒體人韋安直言，不管星國第一夫人講的話，有沒有道理，但這是標準的傲慢、雙重人格和病態心理。

台灣日前向外提供口罩等醫療物資援助，新加坡也在名單內，但何晶11日在臉書轉貼相關報導時，寫下「Errr…」引來網友論戰，何晶隨後雖修改其貼文表示非常感謝台灣朋友，仍止不住網友怒火。不僅如此，何晶14日在臉書再度感謝台灣，「謝謝台灣的朋友們，朋友就是朋友，大家保重，明天會更好，加油」，她呼籲大家不要打口水戰，要一起戰勝病毒，接著再轉發陳時中蒸口罩的新聞。同一天，何晶又PO了一隻蛙的圖片，上面寫道「家家有本難唸的經，人人有套難言的苦，每個人都是揹著包袱在過生活；原來苦才是生活的實相，想要過好生活，必須先把生活過好」。

對此，韋安在臉書指出，台灣送星國口罩，該國第一夫人來了個「Errr」。他說雖然之前口罩限出口令，讓星國把在台產線搬回國，但要想想，臺灣現在送口罩，是把自己碗裡的飯，分幾口給朋友吃，沒看到有多少長輩天天在排隊買口罩了。

然而，何晶要化解「誤會」，結果又PO張「蒸口罩」圖，韋安直言，這是什麼意思？後來再加碼青蛙照。他說這位第一夫人，不是病了，就是比譚德賽大有心機？紐約時報廣告預算，應該留點用在她身上。

韋安最後表示，不管星國第一夫人講的話，有沒有道理，但這是標準的傲慢、雙重人格和病態心理。

(中時電子報)