學校賣口罩被罵翻 侯友宜：我也不贊成 12:172020/04/18 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜上午視察黃石中繼市場興建工程。（王揚傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 衛福部與教育部研議由中小學配售口罩，教師團體抗議後緊急喊停，對此新北市長侯友宜表示，孩子們是我們的寶貝，尤其孩子在學校裡最容易有群聚感染的狀況出現，所以第一要滿足孩子們的口罩，尤其新北市一定要做好「三級防護、五健康」，給孩子們更充沛的口罩來戴，是我們政府應負的責任，他也不太贊成在校園裡面販賣口罩，應該是提供孩子們充分的口罩物資，這才是我們應盡的責任。 (中時 ) #口罩 #孩子 #我們 #學校 #責任 也許您會感興趣 推薦閱讀 鼓勵男童勇敢戴 陳時中粉紅口罩上陣 00:512020/04/14 生活新聞 明起4至8歲小童立體口罩全面網購 14:152020/04/14 生活 明起可網購兒童口罩 北市議員籲國中小統籌配發 16:172020/04/14 政治 響應阿中部長粉色宣言 業者生產「櫻花粉」徵用口罩 16:192020/04/14 生活 響應阿中部長粉色宣言 中衛生產「櫻花粉」做為徵用口罩 22:472020/04/14 財經 4～8歲小童口罩 今起全面網購 01:242020/04/15 生活新聞 陸口罩日產能達2億片 04:102020/04/15 財經焦點 新冠病毒可在衣物上活多久？最恐怖的竟是醫用口罩 10:392020/04/16 生活 竹市兒童口罩增3倍 冠全台 04:102020/04/17 地方新聞 北市信義區健康服務中心 口罩自動販賣系統假日不打烊 20:442020/04/17 生活 生活熱門新聞 獨家》北海岸最大觀光飯店撐不住了 翡翠灣福華將歇業 - 生活 - 工商 直播》海軍官兵解隔離才確診 300人回到社區急召回 指揮中心說明 - 生活 台灣4天3度零確診 前衛生署長卻示警：挫咧等 - 生活 台灣單周3度零確診更擔憂？楊志良：未來很不樂觀 - 生活 周二鋒面南下 吳德榮：降溫連雨6天 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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