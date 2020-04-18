衛福部與教育部研議由中小學配售口罩，教師團體抗議後緊急喊停，對此新北市長侯友宜表示，孩子們是我們的寶貝，尤其孩子在學校裡最容易有群聚感染的狀況出現，所以第一要滿足孩子們的口罩，尤其新北市一定要做好「三級防護、五健康」，給孩子們更充沛的口罩來戴，是我們政府應負的責任，他也不太贊成在校園裡面販賣口罩，應該是提供孩子們充分的口罩物資，這才是我們應盡的責任。

(中時 )