楊千霈近日錄《飢餓遊戲》，難掩興奮地說：「我出道20幾年第一次玩遊戲節目。」王仁甫一聽開玩笑地說：「在家裡只能跟老公玩，出來可以跟不同人玩多好！」反應快的她也很懂得接話，將話鋒轉向一起上通告的蔣偉文：「蔣偉文收工後都不想回家，還會騙老婆錄影還沒結束。」蔣偉文無辜遭波及急忙出面喊停：「妳有必要把這段講出來嗎？」

她自曝是「大胃王」，吃東西毫不忌口，對錄影前要禁食12小時的遊戲規則，她更是痛苦：「禁食對我來說是很大的心靈和意志力挑戰！」但經過一整天將近12小時的錄影闖關後，原本愛吃的楊千霈竟對「飢餓」無感，「玩遊戲的當下滿腦子只想贏，所以會忽略肚子餓的感覺，錄影結束後情緒反而很興奮。」她被問到一打二和挨餓錄節目哪個比較崩潰，她的答案竟是前者，「錄外景反而是很大的放鬆，還能結交新朋友，蠻開心的，崩潰的是回家要面對兩個小孩，有時一個哭，另一個也哭，相較之下是比較崩潰的。」

這集在開錄時進行「早餐大放送」，卻是要來賓們「選出最不想同隊的隊長」，投票結果出爐，許孟哲獲得最高票，讓他寧可挨餓也要有骨氣：「我不屑吃！」但當美食端上桌，許孟哲仍不敵食物的誘惑，拿起筷子吃下一口，這行徑讓王仁甫看不下去：「許孟哲，我唾棄你！」精彩內容就在本周日(4/19)晚間8點中視《飢餓遊戲》，隔周六晚間8點中天娛樂台也有播出。

(中時 )