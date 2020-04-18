港警重案組突抵黎智英家 傳將拘捕 黎不在家 12:262020/04/18 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警員到黎智英寓所外。（東網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 港島總區重案組多名警員今早(18日) 突然採取行動，到壹傳媒創辦人黎智英位於何文田的住所，有警員稱要調查，但黎智英不在家，探員其後返回車上等候。港媒現場消息指，警方將會拘捕黎智英。 香港警方是繼2月28日後再度拘捕黎智英。消息指警方是以非法集結罪名將他逮捕，涉及8月18日、10月1日及10月20日的非法遊行。 (中時 ) #黎智英 #拘捕 #警方 #警員 #10月 也許您會感興趣 推薦閱讀 自小客車衝撞民宅鐵門落跑 警方抽絲剝繭循線破案 10:112020/04/15 社會 開槍喝止嫌犯擊中手臂 警：逮捕過程符合程序 16:312020/04/15 社會 男女赴淡水車上輕生 警方搶救阻憾事 20:112020/04/15 社會 金門警方夜襲賭場 13賭客僅1人戴口罩 12:322020/04/16 社會 三義火炎山墜谷登山客 身分為新北市新店分局警員 15:172020/04/17 社會 兩岸熱門新聞 除黎智英外 李柱銘等10人今早被捕 - 兩岸 震撼！法諾貝爾得主：新冠病毒來自武漢實驗室 - 兩岸 1傳43！哈爾濱群聚感染出現「跨省」傳播 - 兩岸 港警重案組突抵黎智英家 傳將拘捕 黎不在家 - 兩岸 陸官方悄然更新縣域地圖 藏南地區最新邊界爆光 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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