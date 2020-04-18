港島總區重案組多名警員今早(18日) 突然採取行動，到壹傳媒創辦人黎智英位於何文田的住所，有警員稱要調查，但黎智英不在家，探員其後返回車上等候。港媒現場消息指，警方將會拘捕黎智英。

香港警方是繼2月28日後再度拘捕黎智英。消息指警方是以非法集結罪名將他逮捕，涉及8月18日、10月1日及10月20日的非法遊行。

(中時 )