高雄市長韓國瑜罷免案確定將在6月6日進行投票，正值防疫期間，恐會影響高雄市民投票意願，民進黨立委許智傑今表示，疫情到6月應該會減緩些，罷韓民眾的熱情恐怕也檔不住，預估成功罷韓機會相當高；若罷韓案通過，行政院副院長陳其邁再戰補選呼聲最高。綠委賴瑞隆也說，如果罷免成功的話，陳其邁確實是補選可能的人選，民進黨內部會做出審慎考量，尊重黨的機制產生人選。

許智傑指出，罷韓案是由民眾發起的市民運動，展現市民監督的力量，個人預估通過的機會相當高，尊重高雄市民的決定。至於如果罷韓案通過後，各政黨可能會推派角逐人選，綠營以陳其邁的呼聲最高，能夠替代韓國於的可能性也最大。

賴瑞隆說，選舉跟罷免是人民的權利，現在確定罷免案投票時間，不論支持或否對罷免案，呼籲高雄市民充分行使權利，踴躍投下關係高雄未來發展的一票，讓全世界看到台灣民主的展現。

針對罷韓案如果通過，綠營是否會續推陳其邁再戰，賴瑞隆說，如果罷免通過，民進黨內部會充分思考人選，審慎考量，畢竟時間非常短，陳其邁確實是可能人選，尊重黨的機制決定。

此外，民眾黨日前表態，如果罷免案通過要舉行補選，民眾黨不會缺席，賴瑞隆認為，民眾黨從今年立委選舉就展現很強企圖心，尤其是柯市長對2024總統選舉帶有期待，應該是會推派人選，不論當選與否，希望積極拓展影響力、組織及發言權影響力，推派人選很合理，期待各政黨良性競爭，其餘交由人民決定。

(中時 )