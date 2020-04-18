在新冠肺炎疫情影響下，全球各大重要展會紛紛選擇取消或延期。繼年初的2020年世界移動通信大會（巴塞隆納）因肺炎疫情宣布取消以後，全球移動通信系統協會GSMA於18日發表最新聲明稱，將取消舉辦原定於2020年6月30日至7月2日舉行的2020年世界移動通信大會（上海）活動。

中國證券報報導，該聲明表示，GSMA將會考慮在2020年下半年舉辦區域性的會議活動，並將與相關政府和衛生部門溝通和協調合適的時間與場地。GSMA表示，期待今年繼續與產業合作，並為2021 MWC上海開始準備。

(工商 )