GSMA宣布取消舉辦2020 MWC上海活動 12:432020/04/18 工商 李書良 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在新冠肺炎疫情影響下，全球各大重要展會紛紛選擇取消或延期。繼年初的2020年世界移動通信大會（巴塞隆納）因肺炎疫情宣布取消以後，全球移動通信系統協會GSMA於18日發表最新聲明稱，將取消舉辦原定於2020年6月30日至7月2日舉行的2020年世界移動通信大會（上海）活動。 中國證券報報導，該聲明表示，GSMA將會考慮在2020年下半年舉辦區域性的會議活動，並將與相關政府和衛生部門溝通和協調合適的時間與場地。GSMA表示，期待今年繼續與產業合作，並為2021 MWC上海開始準備。 (工商 ) #全球 #系統 #GSMA #活動 #取消 也許您會感興趣 推薦閱讀 戶政所閒置空間 變活動中心 04:102020/04/14 地方新聞 病毒可能改變世界經濟地圖嗎 04:102020/04/14 時論廣場 IMF：全球經濟面臨大蕭條後最嚴重崩潰 09:392020/04/14 兩岸 IMF預測經濟嚴重衰退 陸指主要經濟體應切實擔責 22:212020/04/15 兩岸 新冠疫情蔓延 逆全球化釀風暴 04:092020/04/16 焦點新聞 一個嶄新的後全球化世界 04:102020/04/16 時論廣場 全球股市漲多 整理機率偏高 18:522020/04/16 財經 彰銀 推台灣Pay公益活動 04:102020/04/17 產業特刊 IMF警告：全球經濟明年底無法復原 15:122020/04/17 財經 中市大鵬三村軍眷診療所活化 朝蓋活動中心方向研議 16:392020/04/17 生活 財經熱門新聞 嚇爆！油價又狂殺 真正兇手竟是它… - 財經 買台股等第2隻腳？專家驚爆1句 散戶哭了 - 財經 巴菲特也嚇到賣股！謝金河2個忠告 救一票散戶 - 財經 油價太慘痛！沙俄慌了…恐出驚天大招 - 財經 狂爆5奈米來了！台積電驚洩現況 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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