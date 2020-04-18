正隆（1904）首季營運表現不受疫情影響，首季營收91.33億元、年增0.15％，法人估獲利也會較去年同期好一些；但隨疫情延燒歐、美、日等國，5、6月開始工紙外銷、原料取得可能受波及，保守預估正隆上半年營收可能與去年持平或減少一成以內。

總經理蔡東和表示，正隆受這波疫情影響極小，因為防疫需求搶買衛生紙，正隆家紙產線至今都是加班全能生產，總計前四月家紙銷售比去年同期成長逾3成。但在搶購潮後，預料5、6月可能出現衰退，但第二季家紙營收還是會較去年同期成長。

在工紙方面，正隆到4月外銷接單順利，但因疫情擴散，最近發現部分海外客戶接單出現停滯現象，第二季可能出現小幅衰退。

由於正隆主要原料木漿、廢紙，6成來自國內供應，4成從美、日、歐洲等地進口，隨這些地區防疫管制造成部分廢紙回收體系停擺，加上航運不順、航班延遲，開始對正隆原料取得和成本產生影響。目前，木漿每噸價格大約漲30美元，進口廢紙價從之前每噸120美元左右，最近飆到180元，原料成本上漲可能在5、6月開始反應。

正隆去年每股賺2.08元，董事會17日通過每股擬派發現金股息1.2元，股利配發率57.6％。

(工商 )