振興救經濟！量販龍頭家樂福18日宣布，將於4/19、4/20兩天在全台賣場推出「台灣加油 WE CAN HELP」活動，家樂福卡友只要在這二天到家樂福賣場消費滿1元以上，就可獲得高達1,600元的滿額「振興券」，預估將送出超過50萬份折價券給顧客，總金額超過8億元！

家樂福表示，振興券其中1,500元可在家樂福店內消費使用，另外100元則可折抵家樂福美食／商店街消費。4/22起顧客在店內每消費1,000元，就可以憑券折抵100元；消費1萬元，就可以憑券折抵1000元，讓消費者無論要購買民生必需品或準備母親節禮物，都可享受9折起優惠。

家樂福公關經理林夢紹說，為了讓每一個消費者都可以輕鬆拿到這一次的振興經濟消費券並使用，家樂福本次振興券發送門檻極低，民眾只要憑會員卡單筆消費1元以上，就能拿到1,600元的滿額消費券，且家樂福店內美食／商店街也可使用，預估二天送出超過50萬份折價券給顧客，總金額超過8億元。

在使用方式上，家樂福指出，考量部分顧客折抵方便，折價券面額也降低，美食／商店街是50元折價券二張，可於4/21～5/10期間使用；家樂福店內使用的1,500振興券，面額則是100、200、300、400、500各一張，可於4/21～5/5期間使用。

家樂福並指出，為因應這波預期的消費人潮，防疫期間家樂福更會加強防疫措施，包含賣場入口處量測額溫、提供酒精使用，場內增加消毒清潔，結帳區派員管理1.5公尺社交距離，落實防疫高標準。

家樂福也表示，目前店正進行各種民生物品促銷，即日起至5/5會員專屬單筆購買指定母親節蛋糕商品，單筆滿500元送50元現金折價券（單筆最高2,500元），還有單筆購買8吋蛋糕可再享95折優惠，下周起還有母親節及夏日商品促銷開跑，都可使用滿額折價券。

(工商 )