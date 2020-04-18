陸委會將開罰在上海東方衛視擔任記者的台灣人張經義，行政院長蘇貞昌今天說明，張經義違法兩岸人民關係條例，在中共機關任職所以被罰，且規定還是馬政府時代規定的。前總統馬英九辦公室隨即發新聞稿駁斥「荒謬無知」，並直指該規定是蔡英文總統在2003年任陸委會主委時修訂的，批蘇揆是無知還是居心不良？

馬辦指出，陸委會引兩岸條例33條「不得任職中國黨政軍」的規定，是於2003年所修訂，當時的陸委會主委是現在的蔡英文總統；陸委會昨天說明，「陸委會於93年3月1日陸法字第0930003031-1號公告，業就上開黨政軍組織予以例示」。

馬辦痛批，明明是民進黨執政時蔡主委所訂下的規定，蘇院長居然還可臉不紅氣不喘的扯上馬前總統，到底是無知還是居心不良？

馬辦質疑，在大陸媒體或其他行業工作，和張經義情況類似的台灣民眾所在多有，蔡政府擴大解釋相關規定的作法，令人難以認同。法律豈可只針對特定個人，政府若要以此論罪，就該一體適用。

馬辦表示，無論武漢包機議題，或是張經義事件，蘇貞昌一再操弄反中民粹，修理自己國人。這次引錯誤資訊誤導國人，實在是非常不良的示範，蘇貞昌貴為行政院長，問政標準應遠高於部分信口開河、素質不良的立委，建議蘇貞昌對不清楚的事不要妄加批評，並再次呼籲蘇揆不要對馬前總統念念不忘。

(中時電子報)