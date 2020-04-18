國民黨缺中常委 侯友宜：做好分內的事 13:122020/04/18 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜上午視察黃石中繼市場興建工程。（王揚傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨中央向內政部申請變更政黨負責人登記，因未設副主席及未指定5位縣市長為中常委，遭內政部退件，新北市長侯友宜今（18）日上午被媒體詢問是否願意接任中常委，侯友宜表示，他現在是新北市的市長，所做的就是努力做事，讓市民知道我們的努力；守護國人的健康，守護新北市的安全，並把建設做出來，是他現在最重要的職責，相信不管是對人民、對所屬的黨，只要我們做好份內的事情，對大家都是好的。 (中時 ) #中常委 #侯友宜 #我們 #守護 #新北市 也許您會感興趣 推薦閱讀 居檢大減萬人 新北防疫旅館 入住率4成 00:512020/04/14 生活新聞 白冰冰遭恐嚇 侯友宜說話了 11:572020/04/14 社會 侯友宜：中央若想擴大試用口罩販賣機 新北願配合 12:042020/04/14 生活 新北市兵棋推演 侯友宜：超強部署是為了應變最壞狀況 12:482020/04/14 生活 新北市擬封城兵推 北市還要與中央討論 18:192020/04/14 政治 侯友宜參訪建教合作廠商 加碼400萬補助建教生 18:022020/04/14 生活 新北市府挺庇護 2年採購金額破億六都第一 18:202020/04/14 生活 宣布參選新北市黨部主委 何博文：盼新北市重新執政 11:252020/04/17 政治 幼稚園教師施暴幼兒 新北市府籲中央修法 11:222020/04/17 生活 新北五股垃圾山首件重機具停放申請 僅16天審核通過 12:272020/04/17 社會 政治熱門新聞 贊成罷韓嗎？高雄年輕人吐真心話出乎意料 - 政治 陳揮文問會去投罷免票嗎？ 高雄人扣應吐真言 - 政治 六都防疫民調出爐 這市長滿意度網友好意外 - 政治 張經義遭陸委會法辦 誇張背景遭起底...陳學聖大驚！ - 政治 2022台北市長是誰？命理師大洩天機 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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