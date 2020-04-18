國民黨中央向內政部申請變更政黨負責人登記，因未設副主席及未指定5位縣市長為中常委，遭內政部退件，新北市長侯友宜今（18）日上午被媒體詢問是否願意接任中常委，侯友宜表示，他現在是新北市的市長，所做的就是努力做事，讓市民知道我們的努力；守護國人的健康，守護新北市的安全，並把建設做出來，是他現在最重要的職責，相信不管是對人民、對所屬的黨，只要我們做好份內的事情，對大家都是好的。

(中時 )