◎屏東海生館 企鵝展缸重開張

屏東海生館目前共飼養巴布亞、阿德利、馬可羅尼、頰帶等4個品種的企鵝，每隻企鵝都超萌超吸睛，也讓企鵝展示區成了最具人氣的館室，不過因3月間展缸例行性保養，企鵝都移入後場暫住，直到近日終於重新開張，企鵝們興奮地衝回家。

◎翠鳥嘿咻僅3秒 鳥友驚也太快

春暖花開，正是野鳥繁殖季，有鳥友近日在台東市郊旁搭偽帳，「偷窺」一對翠鳥夫妻的生活日常，枯守20多天，終於拍到翠鳥交配畫面，但是「嘿咻」時間不到3秒就完事，鳥友驚呼「也太快了吧」。

◎埋伏抓山老鼠 食蟹獴亂入

為防止森林盜伐案件，林務人員經常與警方攜手埋伏取締，近日林務人員協同警方正在埋伏時，過程中出現稀有動物「食蟹獴」亂入鬧場的有趣畫面，食蟹獴可愛模樣萌翻眾人。

◎比熊愛漂亮 太久沒洗澡會生氣

比人類更愛乾淨！今年6歲的Domo是一隻愛美、愛乾淨的比熊犬，不僅要定時上美容院洗澡、剪毛，還要配合時令專上合適外衣，主人陳蓁說，超過10天沒整理，Domo就鬧脾氣，不理人，非要整理好才甘願搖尾巴安分當乖寵物。

◎討喜豬鼻龜 餐飲店人氣王

屏東餐飲業者洪嘉雄16年前新店開張買來市面少見的豬鼻龜陪伴左右，沒想到越養越大隻，且不怕生的個性，意外成為店內人氣王。

◎老爹的一對寶 好氣又好笑

從事汽車維修的朱德旺養了兩隻可愛的純正台灣犬阿喜與阿寶，兩隻狗狗一公一母，公的阿喜活潑頑皮，母的阿寶乖巧害羞，兩狗最喜歡每天傍晚跟著主人到戶外散步，散步時調皮的阿喜常在草叢打滾把自己搞得髒兮兮，乖巧的阿寶則穩穩走在路中間，不願碰到野草弄髒身體，維持「淑女」的氣質。

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(中時電子報)