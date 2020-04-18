立委莊競程與市議員曾朝榮結合「衡山行善團」等共30名志工，用實際行動表達對弱勢的關懷與協助。（立委莊競程服務處提供／陳世宗台中傳真）

台中市立委莊競程18日與市議員曾朝榮結合「衡山行善團」等共30名志工，前往北屯區中清路，幫助疾病纏身、長年臥床的鄭姓夫妻進行居家整理修繕，用實際行動表達對弱勢的關懷與協助。莊競程說，鄭姓夫妻由居家照顧服務員協助擦澡與餵食，無力整理居家環境，鄰居陳情尋求協助。

曾朝榮指出，69歲的鄭先生，罹患有高血壓、糖尿病及多重器官衰退 ，癱瘓臥床，需靠呼吸器維生；他的太太18歲時因車禍截肢，常年臥病在床行動不便。

鄭先生育有1子1女，30歲的女兒原本有工作，為照顧父母經常請假被公司開除，平日靠打零工；30歲的兒子開貨車賺取不穩定微薄收入，支付雙親醫藥費及生活費用。

莊競程說，鄭家牆壁油漆剝落好像脫落樹皮，衛浴設備損壞、漏水，電線老舊，門窗破損、雜物堆滿地，生活衛生環境條件極差；特結合「衡山行善團」榮譽總團長、市議員曾朝榮，「衡山基金會」董事長許瑞波，出動多名志工，前往協助整理居家環境。

「衡山行善團」19名志工，及莊競程與曾朝榮服務處主任曾咨耀帶領服務處5名助理捲起褲管、衣袖，擔任1日志工，幫忙環境清潔與油漆粉刷外，蓮荷蔬素餐廳總經理李秀珠也帶領6名員工，並免費提供素食便當，用實際行動幫助弱勢走出困境。

莊競程指出，他從小就幫忙家裡粉刷油漆，對刷牆壁很有心得，希望社會上能有更多人關懷弱勢。曾咨耀說，他長年跟隨曾朝榮議員參與急難救活動，大部分是捐錢、送物資，這次親自動手油漆粉刷是全新體驗。

(中時 )