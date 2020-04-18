為防範新冠肺炎，許多民眾都不敢出門，幾乎都窩在家上網防疫，豈料卻讓網路詐騙更加盛行。日前一名女網友在網路上發文，自己在社交軟體看到能賺大錢的限時動態，進入Line群組後遊戲下注，被群組的「老師」陷害，導致3次遊戲異常，害其他投資人的本金也血本無歸，要女網友負起責任賠償18萬損失。

女網友在《Dcard》發警世文，表示自己被社交軟體上不明廣告誘惑，落入詐騙集團的陷阱。原來此詐騙集團手法高明，利用虛擬幣誘使其他人投入現金，還會裝做像是朋友的樣子，不斷關心女網友，和她分享生活上的點滴，雙管齊下瓦解女網友的警覺心。

女網友透露，一開始都有小賺所以卸下心防，相信絕對能賺錢，此時「老師」就慢慢透過話術洗腦，讓她投入越來越多的本金。不料一次遊戲下注的操作失敗，導致遊戲異常，造成群組內所有人的損失，「老師」要求女網友賠錢了事。

起初，女網友自責不已，乖乖掏錢出來，後來又連續遇到2次遊戲異常，她才驚覺原來這個下注遊戲，從頭到尾都是一場騙局。女網友目前已前往警局報案，希望不要再有更多人受害。

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(中時電子報)