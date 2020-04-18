台灣一周3度零確診，振奮人心，許多店家也祭出優惠慶祝。不過在開心之餘，粉專《海巡署長室》也貼出一張護理人員手乾裂、破皮的照片提醒大家，一線醫護人員沒有停下腳步，他們依然用這雙滿是傷口的手，來守護台灣，而大家守護他們的方式，只是放假在家看電視，應該不難吧。

照片中可以看見，一雙滿是乾裂、破皮的手，這是一位護理師的手；走進醫院，濃濃的消毒水味道馬上鑽進鼻腔，自4月初開始禁止親友探病後，醫院的氣氛變得更詭譎了，大家都在擔心，台灣今天又增加多少病例，連續4個月的疲勞轟炸，使得醫護人員身心俱疲。

粉專提及，前陣子曾發生有餐飲業者拒送餐到醫院的事件，但其實醫護人員比誰都害怕有病毒會殘留在身上，意外成為病毒傳播者，長時間暴露在高風險環境中，醫護人員每天都要「洗上百次的手」，這幾乎是一般人整個月的份。

而在過度、頻繁使用有刺激性的酒精後，皮膚角質層上的水分被帶走，就會開始產生乾裂、破皮的現象，但為了保護病人、保護自己，更為了保護家人，即使酒精讓傷口產生劇痛，他們仍顫抖著雙手，將它不斷噴上。

近日台灣迎來3度零確診，粉專指出，大家為第一線的「檢疫、防疫、醫護人員」加油，甚至辦優惠活動表達感謝，但有沒有想過，醫護人員只單純希望連假時，旅遊景點不要再出現人擠人的瘋狂景象或者剛開幕的麵包店人潮排的比口罩隊伍還長等等，這樣就好了。

粉專語重心長地說，「正當大家為了連續兩天的『零確診』感到雀躍時，一線醫護人員沒有停下腳步，他們依然用這雙滿是傷口的手，來守護台灣，而大家守護他們的方式，只是放假在家看電視，應該不難吧？我們的歲月靜好，是因為有人負重前行。」

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(中時電子報)