台灣電視台《Eleven Sports》在推特上提供英文轉播，是將中職推向國際的一大助力，相較15日首次提供英文轉播，累積將近65萬人次觀看，昨日樂天桃猿對上富邦悍將，單場觀看人次就破百萬，隨著口碑越來越好，也有越來越多外國球迷早起看球。

《Eleven Sports》15日起提供5場樂天桃猿隊的主場賽事英文轉播，當天靠朱育賢三響炮加再見轟贏得比賽，根據電視台提供的資料，該場賽事累積將近65萬人次觀看，其中來自美國的觀眾大約有6成，其他還有來自日韓、南美洲地區的巴西、及阿根廷等地，吸引大批海外觀眾同步收看中職。

昨日樂天桃猿對上富邦悍將的「師徒對決」，兩隊合敲8支全壘打，打擊大戰也讓外國球迷瘋狂，相較首日英文直播累積了將近65萬人次觀看、平均在線人數約2000人，昨日單場觀看人次就破百萬、平均有5000人同時在線上，觀看人數翻倍。

英文轉播打出名號，吸引不少外國球迷成為「猿粉」，搶問如何從國外買到球隊周邊商品，擔任英文主播的WBSC亞洲特派王雲慶也收到不少國際媒體的採訪邀約，他表示相當榮幸能讓中職以及台灣讓國際看見。

而《Eleven Sports》也在臉書公布這項好消息，「賀！全球關注推特中職英語轉播！單場破百萬人次觀看達成 #世界的中職」同時感謝台灣總統蔡英文分享直播連結。

(中時 )