國民黨主席江啟臣上任後，傳出向內政部申請變更政黨負責人登記，因未設副主席，也未指定5位縣市長為中常委，不符黨章規定，史無前例被內政部退件。對此，內政部今發出聲明稿澄清，依政黨法第10條規定，政黨負責人異動，經內政部備案後，應向法院聲請辦理變更登記，但國民黨尚未將法院變更登記後證書影本送至內政部。

針對國民黨申請政黨負責人登記被打槍一案，內政部澄清並非事實，內政部指出，國民黨於3月24日函報內政部有關改選負責人江啟臣及第20屆第2任常務委員改選等事，經依規定查對資格後，已於4月6日發函回復，並檢還加蓋本部印信之負責人名冊、第20屆第2次常務委員名冊等相關資料。

另外，依政黨法第10條規定，政黨負責人異動，經內政部備案後，應向法院聲請辦理變更登記，並將變更後之法人登記證書影本送內政部備查，但國民黨尚未將法院變更登記後之證書影本送部。

(中時 )