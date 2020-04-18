昔日一線小生陳俊生昨(17日)出席活動鬆口有新歡，對象是交往3年、四川籍的女友，兩人最近在談遠距離戀愛。而外型帥氣的他，過去緋聞眾多，2012年他的前女友為情輕生，外界把矛頭指向他花心。

2012年陳俊生被爆疑因感情糾紛，讓前女友傷心欲絕輕生，陳美鳳當時忍不住批評陳俊生沒良心，余天也呼籲陳俊生要好好向家屬道歉，直言：「男生可以風流，但不能下流！」陳俊生則透過律師表示遺憾萬千，「如果時光可以倒流，我一定不會關機，也會持續好好安撫她的心情」。

陳俊生後來到女友靈堂致意，陳俊生說：「我不敢說我獲得諒解，但我很感謝家屬能夠讓我有上香機會」，也強調自己不是劈腿，「是我一直讓女生沒安全感，這是我需要改進的地方」。

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(中時電子報)