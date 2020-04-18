80年代帥氣小生陳俊生，出道多年情史相當豐富，淡出演藝圈多年的他，傳出有個交往3年的四川女友，再度躍上新聞版面，昔日負面新聞不斷的他，行為更是屢傳脫序，曾以「揣摩角色」為由，在京華城穿上絲襪男扮女裝，事後被保全人員發現報警處理。

陳俊生2002年時，仍是戲劇圈的一線小生，不過當時卻頂著假髮、身穿粉紅襯衫、裙子、胸部塞水球和穿網襪，以「男扮女裝」姿態在京華城逛街，由於行徑詭譎引起關注，讓保全質疑圖謀不軌報警處理，事後則召開記者會澄清變裝一事，表示全是了揣摩新戲的角色，不過說詞不被外界採信，更爆出性向疑雲及有變裝癖等傳聞。

但脫序行為還不止這一樁，陳俊生當年與資深玉女陳明真交往多年，沒想到卻被抓包開車載女嫩模疑似劈腿，當時引發陳明真醋勁大發，兩人更在台北東區上演飛車追逐，陳明真還差點因此出車禍，引發軒然大波。

(中時電子報)