救命錢來了，行政院長蘇貞昌今天宣布，下周五前會發給沒有雇用、自營業者，也就是自己當老闆的小餐廳、水電工等這些人，一次發3萬元，共約100萬人受惠。

另外，蘇貞昌說，加碼中低收入戶及弱勢每月1,500元的生活津貼下周四前會進入87萬人的戶頭，民眾自己查查看哪個縣市辦得比較快。

蘇貞昌上午視察豬肉凍存倉儲情形，面對媒體詢問時，作上述表示。蘇貞昌表示，行政院昨天已經把要給中低收入戶和弱勢的錢撥到縣市政府，在下周四前應該都會進入每個人戶頭，也請每個人自己查查看，哪個縣市辦得比較快。

至於對計程車司機、遊覽車司機等補助一個月1萬元，發給三個月，共3萬元，蘇貞昌說，現在已經發1萬1,000多人了，接著陸續發放會到10萬人，這些錢都已經在發現金了。

此外，蘇貞昌說，還有幫助受影響的企業雇用員工，補助薪資四成、發三個月，這些詳細的辦法各部會都有公布。政府非常照顧民眾，希望大家走出困境，也拜託立法院早日通過追加預算，讓我們的錢能夠繼續發得更多、更快。

(工商 )