小林眼鏡新竹市南大店、西大視光中心，近日特別致贈近千支護目鏡予竹苗地區大型醫院及消防單位，用實際行動力挺這些抗疫英雄。（小林眼鏡提供／陳育賢新竹傳真）

新冠肺炎疫情全球肆虐，但台灣已連續兩天零確診，能在這波疫情衝擊中成為全世界模範生，堅守在第1線的醫護人員居功厥偉，小林眼鏡新竹市南大店、西大視光中心，近日特別致贈近千支護目鏡予竹苗地區大型醫院及消防單位，用實際行動力挺這些抗疫英雄。

小林眼鏡新竹西大視光中心經理黎姵彤表示，小林眼鏡此波先針對竹苗地區醫療院所與消防單位為致贈對象，包括新竹馬偕醫院、國泰醫院、中國醫藥大學附屬新竹醫院、南門醫院、新竹國軍醫院、仁慈醫院、台大新竹醫院、衛福部苗栗醫院急診室、順順居家護理所、新竹消防局埔頂分隊等。

黎姵彤說，前述單位是小林眼鏡員工們親自送過去，職員們也特別附上感謝卡片，感恩醫護、消防人員在防疫期間的艱辛付出。

另，有部分醫護人員及有護目鏡使用需求的顧客，主動前往眼鏡行索取，公司很歡迎醫護人員及老顧客前來索取，送完為止。

黎姵彤指出，在這1波疫情衝擊中，醫護、消防人員承受的工作壓力及風險很大，他們是台灣成為防疫模範生的真正幕後英雄，贈送護目鏡除了是向他們表達敬意與謝意，也是希望他們保護好自己，這樣才能繼續在崗位上保護民眾。

(中時 )