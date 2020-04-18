台南市安南區溪東里長18日補選，台南市長黃偉哲18日到海佃國小視察投開票所的防疫工作，提起遠見雜誌評比6都防疫滿意度民調，台南市獲第2，他讚揚第1名的新北市長侯友宜的防疫超前布署，很多措施都值得借鏡。

黃偉哲在雜誌的6都防疫評比中，獲得台南市民82.1％的滿意度，僅次於侯友宜的88.3％，第3名為桃園市長鄭文燦76.6％。

雜誌分析黃偉哲在防疫工作民調獲認同的因素，包括組酒精國家隊、在清明連假期間，出動無人機到夜市廣播保持社交距離，運用社交平台推銷台南特產，鼓吹大家網購救產業。

黃偉哲18日到安南區視察里長補選投開票所的防疫工作，被問及防疫工作位居6都第2，他稱台南市疫情在6都最輕微，確診數最少，感謝市民配合才能將防疫工作作好，更佩服侯友宜執政的新北市人口很多，各項超前布署的防疫措施，值得借鏡與學習。

黃偉哲對侯友宜的鐵腕作風印象深刻，他表示，一般縣市長都想做好人，侯友宜卻為求防疫徹底，不惜扮黑臉，非常不容易。

黃偉哲認為防疫優先前提下，應該不分藍綠，不分地方與中央，等疫期過了，政府還有很多建設要做。

(中時 )