港警今早欲拘捕壹傳媒創辦人黎智英，但據悉黎目前不在寓所內。除黎智英外，其餘民運支持人士李柱銘、區諾軒、梁國雄等10人，眾人涉非法集結，非法遊行等罪名被捕。

據《東網》報導，除要拘捕黎智英外，警方今早（18日）拘捕李柱銘、區諾軒、梁國雄等10人，眾人涉非法集結，非法遊行等罪名被捕。

(中時電子報)