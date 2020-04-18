除黎智英外 李柱銘等10人今早被捕 12:492020/04/18 中時電子報 陳弘美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 壹傳媒創辦人黎智英（左）。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 港警今早欲拘捕壹傳媒創辦人黎智英，但據悉黎目前不在寓所內。除黎智英外，其餘民運支持人士李柱銘、區諾軒、梁國雄等10人，眾人涉非法集結，非法遊行等罪名被捕。 據《東網》報導，除要拘捕黎智英外，警方今早（18日）拘捕李柱銘、區諾軒、梁國雄等10人，眾人涉非法集結，非法遊行等罪名被捕。 港警重案組突抵黎智英家 傳將拘捕 黎不在家 (中時電子報) #黎智英 #李柱銘 #香港 #民主派 #大陸 #言論自由 #遊行 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸海關總署：第一季進口豬肉95.1萬噸 10:372020/04/14 兩岸 兩岸網友叫陣 官方和緩才降溫 04:092020/04/15 焦點新聞 陸航空業Q1大虧398億 04:102020/04/16 全球財經 台灣言論自由最寬鬆 傅崐萁：聲音大、操作網軍就贏 10:352020/04/16 政治 在陸台商 延長適用開發西部減稅優惠 11:322020/04/16 財經 國防部擬罰媒體假訊息？政院：堅持言論及新聞自由 14:522020/04/16 政治 陸商務部：沒有也不會出現大規模外資撤離情況 15:512020/04/16 財經 統計局：陸今明兩年經濟平均增長5％上 12:312020/04/17 兩岸 藍委批傷害言論自由 非常不智 01:062020/04/18 政治要聞 港警重案組突抵黎智英家 傳將拘捕 黎不在家 12:262020/04/18 兩岸 兩岸熱門新聞 除黎智英外 李柱銘等10人今早被捕 - 兩岸 震撼！法諾貝爾得主：新冠病毒來自武漢實驗室 - 兩岸 1傳43！哈爾濱群聚感染出現「跨省」傳播 - 兩岸 港警重案組突抵黎智英家 傳將拘捕 黎不在家 - 兩岸 陸官方悄然更新縣域地圖 藏南地區最新邊界爆光 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。