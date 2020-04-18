中央流行疫情指揮中心嚴重特殊傳染性肺炎記者會。

台灣首見軍艦淪陷！中央流行疫情指揮中心公布，今日國內新增3名確診案例，均為軍艦上的實習生，已安排入住集中檢疫所隔離採檢。1例在高雄，1例在台中，1例在桃園。3艘軍艦700多人仍在疫調中，將安排下午5點入住集中檢疫所，今晚漏夜採檢，結果預計明日出爐。

海軍敦睦艦隊上月展開26天的航行，該艦共337人(含3名個案)於3月12日至15日停靠帛琉，離開帛琉後於公海航行近30天，4月15日自我國軍港下船。

案396於4月12日出現頭痛、嗅覺異常情形，4月15日下船後返家並自行就醫，4月17日再次就醫，由醫院採檢通報；案397於4月初開始出現上呼吸道腫痛、頭痛、流鼻水、咳嗽、嗅覺異常等症狀，返家後於4月17日就醫並採檢通報，兩人均於今日確診；另有一名案398剛剛確診。

指揮中心表示，與該3名個案同隊共有3艘軍艦，官兵及學生合計700多人，刻正進行相關疫調，並將於今日入住集中檢疫所進行隔離且完成採檢，檢驗結果預計於明日公布，今晚將漏夜採檢，陽性送醫，陰性將集中隔離14天，解除隔離前會再度採檢。

(中時電子報)