新冠肺炎疫情出現破口？傳出海軍敦睦艦隊完成為期26天的航行後，4月9日返抵國門，有官兵疑似染疫，高雄市衛生局證實有接獲疑似確診通報，但相關疫調或後續檢疫等細節必須由中央流行疫情指揮中心對外發布。

據了解，敦睦艦隊這次除了訪問帛琉，其他前往各邦交國的行程，都因全球防疫影響中途取消，創下近年出訪時間最短的紀錄，4月9日返國，官兵還留在船上再隔離6天才返家。

(中時 )