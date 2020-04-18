海軍敦睦艦隊疑1官兵確診 高市衛生局證實接獲通報 13:002020/04/18 中時 劉宥廷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 海軍驚傳1官兵疑染疫，高雄巿衛生局證實，有收到疑似個案的通報。（圖／國防部提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情出現破口？傳出海軍敦睦艦隊完成為期26天的航行後，4月9日返抵國門，有官兵疑似染疫，高雄市衛生局證實有接獲疑似確診通報，但相關疫調或後續檢疫等細節必須由中央流行疫情指揮中心對外發布。 據了解，敦睦艦隊這次除了訪問帛琉，其他前往各邦交國的行程，都因全球防疫影響中途取消，創下近年出訪時間最短的紀錄，4月9日返國，官兵還留在船上再隔離6天才返家。 (中時 ) #艦隊 #敦睦艦隊 #敦睦 #疫情 #衛生局 也許您會感興趣 推薦閱讀 防疫操過頭！衛生局科長爆肝硬化 大嘆誰是下一個？ 12:482020/04/15 生活 IMF估台灣經濟成長-4％ 國發會1席話反駁 11:002020/04/15 財經 基隆婆媳趴趴走挨罰170萬元喊冤 市府依法開罰 19:152020/04/15 生活 2長照機構超收4人、隱匿8住民 彰縣衛生局開罰72萬 15:562020/04/16 生活 紓困案 蘇煥智：執政黨若有遠見 不如推UBI 18:582020/04/16 政治 陸港觀盤－中國疫情趨緩，建議朝消費、基建類布局 04:092020/04/17 全球財經 疫情恐燒到6月 台積Q2可持平 04:102020/04/17 財經焦點 防疫優等生何必跟放牛班起鬨 04:102020/04/17 時論廣場 專家：陸經濟將呈 NIKE型緩慢復甦 04:092020/04/18 財經要聞 減少口罩排隊時間 市議員推出代辦服務 10:272020/04/18 生活 社會熱門新聞 國軍防疫破功？海軍敦睦艦隊返國官兵疑1人確診隔離中 - 社會 誇張！白裙洋紐IKEA大解放！掀衣開腿「露乳亮鮑」 客人嚇傻 - 社會 竹科男見絕世美女照動心 約炮「人圖不符」拔腿跑 - 社會 美魔女6年幫1萬男客 「升天」 嗲聲問：「要不要幫你打…」慘了 - 社會 秒懂男人愛按摩！短裙馬尾妹玉手撩「該邊」 女友火了 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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