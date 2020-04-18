斗六市鎮南國小採「得來速」報到方式，家長在車上繳交資料即可。（周麗蘭攝）

完成報到後後眾老師們與校長梁博雍（左一）揮手歡送小朋友與家長，十分溫馨。（周麗蘭攝）

校長洪孟真（右三）8點多到校迎接新生與家長，9點後家長陸續帶著小朋友報到。（周麗蘭攝）

今年為了防疫，各校提供多種報到方式，安定國小家長多習慣傳統的報到方式。（周麗蘭攝）

安定國小一年級新生主動抬頭接受量額溫。（周麗蘭攝）

今天（18日）是雲林縣國小一年級新生統一報到日，斗六市鎮南國小採「得來速」報到方式，家長騎摩托車或開車都不用下車。西螺鎮安定國小也有二成多家長提早報到，但多數還是今天帶小孩到校完成報到手續。

鎮南國小在學校活動中心旁擺設4個得來速攤位，交通動線流暢，家長完全不必下車，老師會上前收取資料，有些不到一分鐘就完成，完成後眾老師們揮手歡送小朋友與家長，十分溫馨。

鎮南校長梁博雍表示，為了防疫，今年開放網路報到，市區的年輕家長熟悉資訊應用模式，多達四成網路報到完畢，其餘在今天現場報到。

西螺鎮安定國小學區內有26名小一新生，校方為了防疫，讓家長可在18日前先行分流報到，有6名小朋友家長提前完成。

校長洪孟真8點多到校迎接新生與家長，9點後家長陸續帶著小朋友報到，每個家長與小朋友都記得戴口罩，不少小朋友主動伸出額頭接受量額溫，報到完畢獲贈價值約600元的文具禮物。

校長洪孟真辦學獲得肯定，學生數穩定，該校今年獲得校務評鑑特優，將與另一所國小代表雲林縣參加教育部教學卓越獎選拔。

安定國小校內去年起設置非營利幼兒園，今年人數大爆滿，園長18日也到校與新生家長打招呼。

(中時 )